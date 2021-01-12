Чака Норриса заподозрили в появлении на митинге в поддержку Трампа

Актера Чака Норриса заподозрили в появлении на митинге в поддержку действующего президента США Дональда Трампа. Фотографию, на которой якобы изображен артист, изначально опубликовал один из участников штурма Капитолия Мэтт Бледсо, а затем снимок появился в Twitter.

Пользователи социальной сети начали критиковать Норриса за то, что он выступает на стороне лидера страны. Другие же указали на то, что о политических взглядах звезды было давно известно.

Can we finally admit Chuck Norris was never that good to begin with — Ben! 💙 (@Babyl0n96) January 12, 2021

«Можем ли мы наконец признать, что Чак Норрис с самого начала не был хорошим?»

being surprised that chuck norris is a maga-brand nazi is like being surprised when freddie mercury came out.



also, morning all. ✌ — Ellie Wilson 🔅 (@EllieFragment) January 12, 2021

«Удивляться тому, что Чак Норрис нацист, поддерживающий MAGA (имеется в виду слоган Трампа — Make America Great Again — прим. «Ленты.ру»), — это как удивляться каминг-ауту Фредди Меркьюри».

Некоторые все же усомнились в том, что артист действительно появлялся на митинге. Они указали на то, что человек на фотографии не похож на Норриса, а также напомнили, что звезде уже 80 лет, в то время как запечатленный на снимке участник митинга выглядит моложе.

Чак Норрис — американский актер и мастер боевых искусств. Он получил известность благодаря роли техасского рейнджера Корделла Уокера в телесериале «Крутой Уокер».