Чак Норрис возглавит массовый забег Чаков Норрисов

Актер Чак Норрис возглавит забег, участниками которого станут его двойники. Об этом сообщает канал KTXS.

Мероприятие пройдет 4 мая в Техасе. Гостям выдадут аксессуары, которые помогут им выглядеть как артист: футболку, накладную бороду и пряжку для ремня. Желающие смогут создать свои собственные костюмы. По итогам забега выберут «Лучшего мужчину — Чака Норриса» и «Лучшую женщину — Чака Норриса». Для детей младше 12 лет будет предусмотрена отдельная номинация.

Актер откроет гонку, а также будет приветствовать всех участников на финише. Организаторы подчеркнули, что «не несут никакой ответственности за любые травмы, которые могут возникнуть у тех, кому актер даст пять».

Отмечается, что цель мероприятия — установить мировой рекорд по количеству человек, которые оделись как Чак Норрис и собрались в одном месте. После забега намечается вечеринка, где посетителей угостят пивом и любимыми блюдами звезды.

Чак Норрис — американский актер и мастер боевых искусств. Он получил известность благодаря роли техасского рейнджера Корделла Уокера в телесериале «Крутой Уокер».

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