Чак Норрис обратился к жителям российского города

Американский актер Чак Норрис записал видеообращение к жителям Якутска, в котором поздравил их с наступающим Днем города и попросил их не мусорить и бережнее относиться к природе. Об этом сообщает местное издание Ykt.ru.

«Я поздравляю вас с днем рождения крутейшего, самого холодного города в мире», — обратился Чак Норрис к жителям российского города.

Актер назвал якутян прекрасными и умными людьми и призвал их не оставлять мусор в лесах рядом с городом. «Берегите себя, всего наилучшего, ваш друг Чак Норрис», — заключил он.

День города в Якутске будет праздноваться 13 сентября. Городу исполнится 388 лет.

Чак Норрис — американский актер и мастер боевых искусств. Он получил известность благодаря роли техасского рейнджера Корделла Уокера в телесериале «Крутой Уокер». В 2019 году он возглавил забег, участниками которого стали его двойники.