Олимпийскую керлингистку провозгласили «новым Чаком Норрисом»

Капитан сборной Южной Кореи по керлингу прославилась в сети благодаря своей статичной мимике. Из-за строгого выражения лица во время выступления на Играх в сети ее назвали «новым Чаком Норрисом».

27-летняя скип Ким Эун-юнг (Kim Eun-jung) принесла своей команде победу в одном из соревнований. Ее точный бросок обеспечил кореянкам высокую строчку в турнирной таблице. Однако пользователи соцсетей заметили, что во время выпуска «камня» в сторону мишени девушка сохраняла строгое и напряженное выражение лица. Они предположили, что именно благодаря мимике снаряд достиг необходимой отметки на поле.

— part timer psj 💓 (@danpinkeu) 20 февраля 2018, 12:05

Юзеры живо подхватили эту идею: Эун-юнг была уподоблена Чаку Норрису, который, как описывают мемы, сохраняет хладнокровие в любой жизненной ситуации.

Пользователи отметили, что девушка всегда сосредоточена: даже во время фотосессий она не улыбается. А в моменты радости она молча дает «пять» спортсменкам сборной. В интернете девушку саркастически окрестили «многоликой».

21 февраля кореянки сыграли с российской женской сборной по керлингу. Команда Южной Кореи одержала победу со счетом 2:11. Зимние Олимпийские игры продлятся до 25 февраля.

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