Девушка поиздевалась над детьми богачей и попала под шквал критики

Пользователи сети раскритиковали саркастичный пост пользовательницы Twitter по имени Кейт Льюис, которая решила спародировать поведение детей богатых родителей. Об этом пишет The Daily Dot.

Льюис сфотографировалась с парнем около своего дома, а затем выложила снимок с подписью «18, финансово стабильна, только что купила дом. А что сделали вы?». Пост резко стал вирусным и собрал около 1,5 тысячи ретвитов и 12 тысяч лайков.

В сети не поняли шутку: комментаторы обвинили Льюис в хвастовстве. «Я опустошила счета родителей в банке, чтобы купить этот дом для меня и моего парня. И теперь я собираюсь тыкать этим в лицо людей, которые на самом деле упорно работают, чтобы заработать деньги», — передразнил ее один из недовольных.

Другой пользователь поинтересовался, откуда у девушки столько денег в 18 лет. В комментариях ему ответили, что это явно заслуга «мамочки и папочки».

Впрочем, некоторые пользователи поняли юмор Льюис и поддержали ее в комментариях. Они попытались объяснить хейтерам, что девушка просто обыграла слегка устаревший мем о стереотипах про мажоров.

Автор оригинального поста сначала тоже оправдывалась, однако затем решила «добить» недоброжелателей, выложив фотографию на фоне океана. «Мы вернули дом и купили Атлантический океан», — пошутила Льюис в подписи к снимку.

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