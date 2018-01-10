Таинственные эпизоды парализовали эксплуатацию любимых штурмовиков Чака Норриса

Пентагон из-за необъяснимых случаев физиологических эпизодов приостановил полеты почти 30 штурмовиков A-10 Thunderbolt II (также называемых Warthogs — «Бородавочники»), находящихся на авиабазе ВВС США Девис-Монтен (штат Аризона), сообщает Aviation Week.

Решение принято военными после того, как несколько пилотов базы сообщили о симптомах гипоксии, появившихся в ходе полетов на A-10 Thunderbolt II. Два инцидента возникли 27 ноября 2017 года в воздухе, один — на земле.

Первый случай связан с использованием на самолете старой системы с жидким кислородом LOX, второй (инцидент в воздухе) и третий (случай на земле) связаны с применением новых кислородных станций OBOGS.

Эксперты определили и устранили причины, приведшие к физиологическому эпизоду в первом случае, однако не смогли это сделать в двух остальных. Известно лишь, что эксперты обнаружили коррозию в трубопроводе OBOGS.

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По этой причине полеты на 28 штурмовиках A-10 Thunderbolt II, оснащенных OBOGS, были приостановлены на неделю. Хотя причины физиологических эпизодов, связанные с OBOGS, до сих пор окончательно не ясны, пилоты продолжают летать на A-10 Thunderbolt II с такими же кислородными станциями.

Системами LOX оснащено большинство A-10 Thunderbolt II, тогда как OBOGS чаще встречаются на американских военных истребителях F-35 Lightning II.

Под физиологическими эпизодами понимаются, в частности, головокружение, покалывание пальцев и нарушение зрения. Подобные симптомы за последние нескольких лет были зарегистрированы на истребителях ВМС и ВВС США.

В марте 2015 года Чак Норрис включился в кампанию за сохранение А-10 Thunderbolt II в составе ВВС США. Актер, прославившийся ролями в таких фильмах, как «Одинокий волк Маккуэйда», «Крутой Уокер» и другими, считает, что почтенный возраст самолетов, строившихся с 1975 по 1984 год, не помешает этим машинам служить дальше.

В декабре 2017 года военный врач и полковник ВВС США Джей Флоттманн назвал возможной причиной возникновения «физиологических эпизодов» взаимодействие авиационной системы самолета, физических условий полета и снаряжения экипажа.

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