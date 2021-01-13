Чак Норрис опроверг свое участие в протестах у Капитолия

Американский актер Чак Норрис опроверг появившиеся в социальных сетях утверждения о его участии в протестах у здания Капитолия в Вашингтоне 6 января. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Недавно я узнал, что во время беспорядков в Капитолии в Вашингтоне был двойник Чака Норриса. Это был не я, и меня там не было», — написал актер. Норрис выразил мнение, что в американском обществе «нет места насилию любого рода». Он добавил, что всегда выступал и будет выступать за закон и порядок.

Ранее Чака Норриса заподозрили в появлении на митинге в поддержку действующего президента США Дональда Трампа. Фотографию, на которой якобы изображен артист, изначально опубликовал один из участников штурма Капитолия Мэтт Бледсо, а затем снимок появился в соцсетях.

7 января Конгресс США на фоне беспорядков утвердил избрание Джо Байдена президентом. Он набрал более 270 голосов выборщиков. Днем ранее протестующие сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание. Позже здание Капитолия в Вашингтоне было очищено от протестующих.

Чак Норрис — американский актер и мастер боевых искусств. Он получил известность благодаря роли техасского рейнджера Корделла Уокера в телесериале «Крутой Уокер».