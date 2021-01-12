Трамп осудил беспорядки в Вашингтоне

Действующий президент США Дональд Трамп осудил беспорядки, которые произошли в Вашингтоне 6 января. Об этом сообщает РИА Новости.

Американский лидер назвал США «нацией законов». «Мы верим в уважение американской истории и традиций, а не в то, чтобы их разрушать. Мы верим в верховенство закона, не в беспорядки», — заявил он.

Ранее Трамп обвинил движение «Антифа» в штурме Капитолия. Такими выводами он поделился в телефонном разговоре с лидером республиканцев в палате представителей Кевином Маккарти. Конгрессмен возразил на обвинения Трампа в адрес «Антифа», заявив, что лично был свидетелем беспорядков и видел, что в них участвовали сторонники действующего президента.

Штурм здания Капитолия в США произошел 6 января во время митинга сторонников действующего главы государства, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран демократ Джо Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек, десятки задержаны.