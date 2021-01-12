Трамп назвал виновников беспорядков в Вашингтоне

Действующий президент США Дональд Трамп обвинил движение «Антифа» в штурме Капитолия, произошедшем 6 января. Такими выводами он поделился в телефонном разговоре с лидером республиканцев в палате представителей Кевином Маккарти, передает издание Axios со ссылкой на неназванного сотрудника Белого дома.

По информации издания, разговор между Трампом и Маккарти был напряженным. Конгрессмен возразил на обвинения Трампа в адрес «Антифа», заявив, что лично был свидетелем беспорядков и видел, что в них участвовали сторонники действующего президента. Когда Трамп в очередной раз назвал прошедшие выборы фальсифицированными, лидер республиканцев в нижней палате Конгресса не сдержался и прервал президента, подчеркнув, что «выборы уже закончились и все позади», сообщают источники издания.

Маккарти посоветовал Трампу встретиться с избранным президентом Джо Байденом, а также последовать традиции и оставить преемнику приветственное письмо на столе в Овальном кабинете. Трамп ответил, что пока не решил, станет ли он это делать.

Ранее сообщалось, что в том же разговоре с Маккарти Трамп частично признал свою вину за беспорядки в Вашингтоне на прошлой неделе. Отмечается, что Маккарти выступил своеобразным «проводником» мыслей президента во время телефонного разговора членов Республиканской партии в палате представителей. При этом лидер республиканцев сам согласился с тем, что глава государства несет ответственность за беспорядки.

Штурм здания Капитолия в США произошел 6 января во время митинга сторонников действующего главы государства, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран демократ Джо Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек, десятки задержаны.