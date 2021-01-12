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Трамп ввел режим ЧС в Вашингтоне ради Байдена

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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: Tom Brenner / Reuters

Действующий президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Вашингтоне ради избранного главы государства Джо Байдена. Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.

Согласно заявлению администрации, в округ Колумбия будет направлена федеральная помощь вдобавок к усилиям местных властей из-за экстренных обстоятельств, связанных с обеспечением безопасности инаугурации Байдена.

7 января власти Вашингтона продлили на 15 дней режим чрезвычайной ситуации, введенный в городе из-за акций сторонников президента Дональда Трампа и штурма Капитолия. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер заявила, что «многие прибыли в Вашингтон с целью чинить насилие и разрушения». Она отметила, что эти настроения подогреваются заявлениями «разжигающего гнев и насилие» Трампа о нелегитимности прошедших выборов и непризнании поражения.  

Штурм здания Капитолия в США произошел 6 января во время митинга сторонников действующего главы государства, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран демократ Джо Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек, десятки задержаны.

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