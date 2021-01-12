Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США подал в отставку

Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чед Вулф подал в отставку. Об этом сообщает CNN со ссылкой на письмо главы ведомства.

Отмечается, что ранее Вулф выступил с критикой сторонников действующего президента Дональда Трампа, которые ворвались в Капитолий. Он назвал применение насильственных методов для достижения политических целей неприемлемым, а также призвал Трампа и всех выборных должностных лиц осудить действия демонстрантов. Тем не менее тогда Вулф заявлял, что продолжит исполнять обязанности министра внутренней безопасности.

Ранее министр образования США Бетси ДеВос и глава министерства транспорта Элейн Чао покинули свои должности после атаки на Капитолий.

Штурм здания Капитолия в США произошел 6 января во время митинга сторонников действующего главы государства, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран демократ Джо Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек, десятки задержаны.