Мир
 
Последние новости
Водитель самосвала после автокатастрофы с колонной Минобороны не признал вину
Крокодил растерзал мигранта при попытке перейти границу
Президент Португалии заразился коронавирусом
В Литве отреагировали на предложение переименовать Белоруссию
Россиянам спрогнозировали «иссиня-черные» морозы
Произошедшее на границе России землетрясение ощутили в Иркутске
Путин потребовал от прокуроров жестко пресекать коррупцию
Крупнейшие банки США отказались жертвовать политикам
На границе России произошло мощное землетрясение
Новости партнеров
Прослушать новость

Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США подал в отставку

Перейти в «Мою Ленту»
Чед Вулф
Чед Вулф
Фото: POOL / Reuters

Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чед Вулф подал в отставку. Об этом сообщает CNN со ссылкой на письмо главы ведомства.

Отмечается, что ранее Вулф выступил с критикой сторонников действующего президента Дональда Трампа, которые ворвались в Капитолий. Он назвал применение насильственных методов для достижения политических целей неприемлемым, а также призвал Трампа и всех выборных должностных лиц осудить действия демонстрантов. Тем не менее тогда Вулф заявлял, что продолжит исполнять обязанности министра внутренней безопасности.

Ранее министр образования США Бетси ДеВос и глава министерства транспорта Элейн Чао покинули свои должности после атаки на Капитолий.

Штурм здания Капитолия в США произошел 6 января во время митинга сторонников действующего главы государства, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран демократ Джо Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек, десятки задержаны.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Acting Secretary of Homeland Security Chad Wolf resigns
Второй министр США подала в отставку после атаки на Капитолий
Министр транспорта США подала в отставку из-за беспорядков