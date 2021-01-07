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Министр транспорта США подала в отставку из-за беспорядков

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Элен Чао
Элен Чао
Фото: Sarah Silbiger / Reuters

Министр транспорта США Элейн Чао подала в отставку из-за произошедших накануне беспорядков в Вашингтоне. Она официально указала это в заявлении об уходе. Об этом сообщает The Washington Post.

«Вчера наша страна пережила травмирующее и вполне предотвратимое событие, когда сторонники президента [Дональда Трампа] взяли штурмом здание Капитолия после митинга, на котором он выступал. (...) Я просто не могу остаться в стороне», — написала она в открытом письме сотрудникам министерства. Газета уточняет, что Чао замужем за лидером республиканцев в Сенате США Митчемом Макконнеллом.

Ранее сообщалось, что на фоне беспорядков в американской столице в отставку подали советник Трампа по России и Евразии Райан Тулли и еще четыре сотрудника администрации главы государства. Среди них руководитель аппарата первой леди Стефани Гришэм, заместитель пресс-секретаря Сара Мэттьюс и секретарь по протокольным вопросам Рики Ничета.

По данным полиции Вашингтона, в ходе беспорядков было задержано порядка 70 человек. Кроме того, одна из протестующих получила огнестрельное ранение в грудь в здании Капитолия, после чего скончалась в больнице. Ее муж рассказал, что женщина служила в ВВС США 14 лет и была высокопоставленным сотрудником службы безопасности.

Накануне протестующие сторонники республиканцев ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов и демократа Джозефа Байдена в качестве президента страны.

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