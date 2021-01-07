Советник Трампа по России подал в отставку

Советник действующего президента США Дональда Трампа по вопросам России и Евразии подал в отставку, за ним, предположительно, последуют и другие советники по национальной безопасности. Об этом со ссылкой на близкий к вопросу источник в президентской администрации сообщило агентство Reuters.

По словам высокопоставленного источника, обещание Трампа обеспечить упорядоченную передачу власти избранному президенту страны Джо Байдену было призвано остановить волну отставок, но, вероятно, не предотвратит уход еще целого ряда государственных деятелей.

6 января протестующие сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов. Согласно этим результатам, на президентских выборах победил демократ Джо Байден. В то же время Трамп призвал сторонников действовать мирно и поддерживать полицию. Позже здание Капитолия в Вашингтоне было очищено от протестующих. Бывший президент США Барак Обама обвинил Дональда Трампа в разжигании насилия.

По последним данным, в ходе протестов погибли четыре человека.