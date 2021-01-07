Мир
 
Последние новости
В Дании назвали сроки возобновления работ над «Северным потоком-2»
Бензема предстанет перед судом по делу о шантаже интимным видео
Илон Маск приблизился к титулу самого богатого человека в мире
Мирослава Карпович впервые показала совместное фото с Прилучным
Соловьев высмеял заявление Зеленского о протестах в США
Умер народный артист России Валерий Хлевинский
63-летнюю звезду «Рокки» засняли с 24-летней любовницей
Ученые нашли у коронавируса признаки хронического заболевания
Бывший ведущий «Битвы экстрасенсов» пожаловался на «доящих людей» шарлатанов
Новости партнеров
Прослушать новость

Советник Трампа по России подал в отставку

Перейти в «Мою Ленту»
Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: Reuters

Советник действующего президента США Дональда Трампа по вопросам России и Евразии подал в отставку, за ним, предположительно, последуют и другие советники по национальной безопасности. Об этом со ссылкой на близкий к вопросу источник в президентской администрации сообщило агентство Reuters.

По словам высокопоставленного источника, обещание Трампа обеспечить упорядоченную передачу власти избранному президенту страны Джо Байдену было призвано остановить волну отставок, но, вероятно, не предотвратит уход еще целого ряда государственных деятелей.

6 января протестующие сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов. Согласно этим результатам, на президентских выборах победил демократ Джо Байден. В то же время Трамп призвал сторонников действовать мирно и поддерживать полицию. Позже здание Капитолия в Вашингтоне было очищено от протестующих. Бывший президент США Барак Обама обвинил Дональда Трампа в разжигании насилия.

По последним данным, в ходе протестов погибли четыре человека.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Конгресс США на фоне беспорядков утвердил избрание Байдена президентом
Трамп пообещал упорядоченную передачу власти Байдену
Стала известна реакция Трампа на утверждение Байдена президентом