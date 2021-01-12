Стало известно о частичном признании Трампом вины за беспорядки в Вашингтоне

Действующий президент США Дональд Трамп в разговоре с лидером республиканцев в палате представители Кевином Маккарти частично признал свою вину за беспорядки в Вашингтоне на прошлой неделе. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на осведомленные источники.

По данным американского издания, Трамп заявил, что на нем есть «некоторая вина» за произошедшее в Капитолии. Отмечается, что Маккарти выступил своеобразным «проводником» мыслей президента во время телефонного разговора членов Республиканской партии в палате представителей. При этом лидер республиканцев сам согласился с тем, что глава государства несет ответственность за беспорядки.

Ранее Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Вашингтоне ради избранного главы государства Джо Байдена. Согласно заявлению Белого Дома, в округ Колумбия будет направлена федеральная помощь вдобавок к усилиям местных властей из-за экстренных обстоятельств, связанных с обеспечением безопасности инаугурации демократа.

Штурм здания Капитолия в США произошел 6 января во время митинга сторонников действующего главы государства, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран демократ Джо Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек, десятки задержаны.