Пилот вышел из себя и пригрозил «выбросить» сторонников Трампа из самолета

Пилот авиакомпании American Airlines вышел из себя и пригрозил высадить из самолета сторонников президента США Дональда Трампа на рейсе из Вашингтона в Финикс. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел 8 января, когда, по данным перевозчика, сторонники Трампа возвращались после штурма здания Капитолия. Перед полетом командир воздушного судна сделал заявление по поводу необходимости ношения средств индивидуальной защиты и попросил пассажиров соблюдать все меры предосторожности.

Однако некоторые путешественники отказались надевать защитные маски и начали скандировать «США! США!». В результате пилот объявил, что в случае отказа от соблюдения требований он посадит лайнер в Канзасе и «выбросит людей» там. «Мне все равно», — заключил член экипажа.

В итоге самолет совершил посадку в Финиксе согласно расписанию. В пресс-службе авиакомпании заявили, что к ним не поступало никаких жалоб по поводу проблем во время перелета.

Штурм здания Капитолия в США произошел 6 января во время митинга сторонников действующего главы государства, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран демократ Джо Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек, десятки были задержаны.

В декабре 2020 года американка, которую выгнали из самолета вместе с супругом и двухлетним ребенком, рассказала о пережитом из-за сотрудников компании унижении. Бортпроводник подошел к семье Орбанов в начале полета и потребовал надеть маску на их маленькую дочь. Отец девочки несколько раз пытался надеть защитное средство на ребенка в присутствии членов экипажа, но ему удалось закрыть лишь ее нос и рот платком. Тогда сотрудник перевозчика потребовал, чтобы семья покинула самолет с вещами.