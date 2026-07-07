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11:11, 7 июля 2026Ценности

Певица Юлия Ковальчук показала внешность без макияжа и вызвала споры в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @juliakovalchuk

Бывшая солистка поп-группы «Блестящие», российская певица Юлия Ковальчук показала естественную внешность и вызвала споры в сети. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя исполнительница снялась на фоне пальм во время отдыха на море. Она позировала в синем наряде в белый горох и с распущенными волосами. При этом артистка отказалась от макияжа. «Обожаю отпуск за отсутствие косметики и прически», — указала она в подписи.

Поклонники оценили кадр в комментариях. Часть из них восхитились образом звезды: «И без косметики красивая женщина», «Очень свежо и натурально, перехожу к вам», «Другая красота... Естественная».

В то же время другие юзеры подвергли Ковальчук критике. «Не узнала. Абсолютно не похожа на себя. Как будто другой человек», «На Александра Ревву стала похожа», «Что за тетя?», «Это не она», «Видно, что пластику сделала. Изменился и разрез глаз, и губы, и скулы. Все. И не надо ссылаться на косметику», — заявили они.

В июне 45-летняя жена рэпера Басты дизайнер Елена Вакуленко-Пинская показала внешность без макияжа.

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