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17:28, 24 июня 2026Ценности

45-летняя жена Басты показала внешность без макияжа

Жена рэпера Басты Елена Вакуленко-Пинская показала внешность без макияжа
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @elena_vakulenkopinskaya

Жена рэпера Басты, дизайнер Елена Вакуленко-Пинская показала внешность без макияжа. Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

45-летняя избранница артиста запечатлела себя на камеру крупным планом, демонстрируя лицо без косметики. При этом она распустила волосы и предстала в вязаном молочном топе.

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«Спасибо за комплименты. Мой фейстюн — удачное освещение и очень хороший косметолог», — подписала она.

В мае Баста рассказал, как потерял зуб на концерте. 46-летний артист признался, что однажды выступал перед публикой и задел микрофоном временный зуб. В результате резец вылетел.

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