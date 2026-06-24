45-летняя жена Басты показала внешность без макияжа

Жена рэпера Басты Елена Вакуленко-Пинская показала внешность без макияжа

Жена рэпера Басты, дизайнер Елена Вакуленко-Пинская показала внешность без макияжа. Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

45-летняя избранница артиста запечатлела себя на камеру крупным планом, демонстрируя лицо без косметики. При этом она распустила волосы и предстала в вязаном молочном топе.

«Спасибо за комплименты. Мой фейстюн — удачное освещение и очень хороший косметолог», — подписала она.

В мае Баста рассказал, как потерял зуб на концерте. 46-летний артист признался, что однажды выступал перед публикой и задел микрофоном временный зуб. В результате резец вылетел.