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11:11, 7 июля 2026Путешествия

Аэропорт курортного города России вновь приостановил работу

Росавиация: Аэропорт Геленджика вновь приостановил работу 7 июля
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Аэропорт популярного курортного города России вновь приостановил работу утром 7 июля — речь идет о Геленджике. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Росавиации.

Уточняется, что ограничения были введены в 10:59 по московскому времени. А авиагавани Сочи и Краснодара открылись за несколько часов до этого после ночного «ковра».

В начале июля летевший из Стамбула в Минеральные Воды Sukhoi Superjet подал сигнал бедствия над Черным морем. Позже стало известно, что в 2025 году у него как минимум семь раз выявляли технические неисправности.

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