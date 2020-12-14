Выгнанная из самолета мать с ребенком рассказала о пережитом унижении

@elizfulop / Twitter

Американка, которую выгнали из самолета вместе с супругом и двухлетним ребенком, рассказала о пережитом из-за сотрудников авиакомпании унижении. Женщина поделилась своим опытом в социальных сетях, а также в интервью изданию Fox News.

26-летняя Элиз Орбан (Eliz Orban) рассказала, что должна была лететь с семьей из Колорадо в Нью-Йорк на рейсе American Airlines. После того как пассажиры заняли свои места в салоне, к ним подошел бортпроводник и потребовал надеть маску на маленькую дочь Орбанов.

Отец девочки несколько раз пытался надеть защитное средство на ребенка в присутствии члена экипажа, но ему удалось лишь закрыть ее нос и рот платком. Тогда сотрудник перевозчика потребовал, чтобы семья покинула самолет с вещами.

После случившегося Орбан в слезах записала видео с подробностями инцидента, а также предоставила фрагмент записи, на которой видно, как ее дочь отказывается надевать маску и плачет. Ролик посмотрели более семи миллионов пользователей, и большинство из них в комментариях поддержали мать.

Кроме того, Элиз рассказала журналистам, что эта ситуация была очень травмирующей и унизительной для ее семьи. По словам Орбан, American Airlines даже не выгрузили их чемоданы, багаж отправили в Нью-Йорк без владельцев.

Представители авиакомпании прокомментировали конфликт и отметили, что безопасность пассажиров и членов экипажа является для них первостепенной, поэтому все без исключения путешественники обязаны соблюдать введенные из-за пандемии коронавируса ограничения.