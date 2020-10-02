Невежественная стюардесса выгнала ребенка-инвалида из самолета вместе с семьей

Стюардесса авиакомпании Spirit выгнала из самолета ребенка с инвалидностью вместе с семьей и была названа невеждой. Подробности инцидента передает Fox News.

Так, по информации издания, скандал произошел после того, как Зана Шелтон (Zana Shelton) поднялась на борт с трехлетним сыном-аутистом Себастьяном Льюисом (Cebastian Lewis), на котором не было маски. Тогда бортпроводница потребовала, чтобы женщина надела защитное средство на ребенка, однако тот постоянно его снимал.

Когда пассажиры прошли к своим местам, Льюис в очередной раз сбросил маску, и стюардесса потребовала, чтобы все семейство удалилось из самолета. По словам Шелтон, она отказалась выполнять требование, поскольку сочла его нелепым и попыталась объяснить сотруднице компании, что ее сын болен.

Тем не менее, бортпроводница не захотела идти ей навстречу и вызвала полицию на борт, после чего всех пассажиров сняли с рейса и заставили ожидать разрешения ситуации в аэропорту.

В итоге туристам с ребенком запретили лететь на этом самолете и вернули деньги, потраченные на билеты. В связи с этим Шелтон подала жалобу на авиакомпанию и сказала, что инцидент произошел из-за невежественной стюардессы.

Как сказано в официальном заявлении представителей Spirit, члены экипажа действовали согласно установленным правилам и предложили пассажирам соблюдать их, однако те начали ругаться на персонал и использовать при этом ненормативную лексику, из-за чего их пришлось снять с рейса.

В августе мать выгнали из самолета, вылетавшего в Нью-Йорк, из-за нежелания ее двухлетней дочери надевать респираторную маску на лицо. Как рассказала потерпевшая Кая Брук, она направлялась из Орландо домой в Бруклин с шестью детьми. После посадки стюардесса попросила женщину прикрыть лицо ее дочери, но та отказалась.