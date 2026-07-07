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11:16, 7 июля 2026Силовые структуры

Иностранец домогался российского школьника в пустом автобусе

В Москве взяли под стражу иностранца за домогательства к школьнику в автобусе
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: СК РФ / РИА Новости

В Москве взяли под стражу 44-летнего иностранца за домогательства к школьнику в автобусе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.

Мужчину обвиняют по пункту «а» части 3 статьи 132 УК РФ («Иные насильственные действия сексуального характера»). По версии следствия, 4 июля он, находясь в пустом автобусе, напал на юношу и совершил в отношении него действия сексуального характера.

Также иностранца проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге мать отправила педофилу дочь, чтобы не разрывать с ним общение.

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