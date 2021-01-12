Среди штурмовавших Капитолий заметили двукратного олимпийского чемпиона

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию в составе сборной США Клит Келлер был замечен среди участников штурма Капитолия. Об этом сообщает Swimming World.

Спортсмена опознали журналисты издания. Кроме того, неназванные источники подтвердили, что пловец был среди протестующих. При этом отмечается что на видео Келлер не проявлял какой-либо агрессии.

7 января Конгресс США на фоне беспорядков утвердил избрание Джо Байдена президентом. Он набрал более 270 голосов выборщиков. Днем ранее протестующие сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание. Позже здание Капитолия в Вашингтоне было очищено от протестующих.

Келлер дважды становился победителем Игр в составе эстафеты четыре по 200 метров вольным стилем. В этой же дисциплине спортсмен два раза выиграл чемпионат мира.