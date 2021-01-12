Демократ обвинила штурмовавших Капитолий в своем заражении коронавирусом

Конгрессвумен из Демократической партии Прамила Джайапал (Pramila Jayapal) получила положительный результат теста на наличие COVID-19. Об этом говорится в заявлении на ее сайте.

Демократ обвинила сторонников президента США Дональда Трампа, штурмовавших Капитолий, в своем заражении коронавирусом. По ее мнению, сторонники Республиканской партии виновны в жестокости, поскольку они не носили масок. Конгрессвумен подчеркнула, что не успокоится, пока не сделает все для отставки Трампа.

«Слишком много республиканцев отказались серьезно относиться к пандемии [COVID-19] и вирусу, и, поступая так, они подвергают опасности всех вокруг себя. Спустя всего несколько часов после того, как президент Трамп спровоцировал смертельную атаку на наш Капитолий, нашу страну и нашу демократию, многие республиканцы по-прежнему отказывались принимать минимальные меры предосторожности в отношении COVID-19 и просто носить чертову маску в переполненных помещениях», — написала Джайапал.

Штурм здания Капитолия в США произошел 6 января во время митинга сторонников действующего главы государства, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран демократ Джо Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек, десятки задержаны.

Демпартия США обвинила нынешнего лидера страны в произошедшем. В связи с этим палата представителей Конгресса США опубликовала резолюцию об импичменте и отстранении президента от должности. Сам Трамп в разговоре с лидером республиканцев в палате представителей Кевином Маккарти частично признал свою вину за беспорядки в Вашингтоне на прошлой неделе.

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