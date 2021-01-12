Мир
 
Последние новости
В Госдуму внесли проект о дополнительной индексации пенсий в течение года
Просившая о помощи в Twitter во время пожара жительница Екатеринбурга погибла
Названа возможная причина смертельного пожара в российской многоэтажке
Разработчик «Спутника V» раскрыл планы по детской вакцине
Звезда OnlyFans дала отпор обругавшим ее за чересчур откровенное бикини фанатам
Автомобильная отрасль столкнулась с новой проблемой
«Академик Черский» покинул место строительства «Северного потока-2»
Американский провайдер заблокировал Twitter и Facebook из-за блокировки Трампа
Землетрясение в Иркутске сняли на видео
Новости партнеров
Прослушать новость

Республиканцы в палате представителей собрались выступить с порицанием Трампа

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: LEAH MILLIS / Reuters

Республиканцы собрались внести в палату представителей резолюцию с порицанием действующего президента США Дональда Трампа. Об этом заявил конгрессмен Том Рид в своей статье для The New York Times.

По словам Рида, во вторник члены Республиканской партии в нижней палате парламента выступят с данным предложением для того, чтобы обеспечить немедленное привлечение Трампа к ответственности в связи со штурмом Капитолия на прошлой неделе.

Отмечается, что с практической точки порицание не имеет никаких серьезных последствий, однако оно может серьезно ударить по репутации Трампа. Так, официальное порицание за всю историю США было вынесено только двум президентам — Эндрю Джексону в 1834 году и Джеймсу Бьюкенену в 1860 году.

Ранее стало известно о том, что Трамп в разговоре с лидером республиканцев в палате представителей Кевином Маккарти частично признал свою вину за беспорядки в Вашингтоне на прошлой неделе. По данным издания Fox News, Трамп заявил, что на нем есть «некоторая вина» за произошедшее в Капитолии.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
I Want Trump to Face Justice. But the House Shouldn’t Impeach Him.
Стало известно о частичном признании Трампом вины за беспорядки в Вашингтоне
Стало известно о «хорошем разговоре» Трампа и Пенса