Twitter заблокировал аккаунт вакцины «Спутник V»

Соцсеть Twitter временно заблокировала официальный аккаунт российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Причины этого шага пока неизвестны. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что разбираются в причинах произошедшего.

В РФПИ указали, что через эту учетную запись открыто делились всей информацией о вакцине и том, как она работает. Более того, благодаря этому аккаунту удалось договориться с британской компанией AstaZeneca об использовании компонента «Спутник V» и проведении совместных клинических исследований

Через полчаса после блокировки учетная запись была восстановлена.