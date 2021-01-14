Twitter снял ограничение на доступ к аккаунту «Спутника V»

Социальная сеть Twitter сняла ограничение на доступ к аккаунту российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Соответствующее сообщение больше не появляется при входе на страницу.

Как объяснили в соцсети, аккаунт был заблокирован из-за несанкционированного доступа к нему из США.

Ранее соцсеть заблокировала официальный аккаунт российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Доступ к учетной записи был временно ограничен. Причины таких действий не сообщались.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) указали, что через эту учетную запись открыто делились всей информацией о вакцине и том, как она работает. Более того, благодаря этому аккаунту удалось договориться с британской компанией AstraZeneca об использовании компонента «Спутника V» и проведении совместных клинических исследований, отметили в фонде.

«Спутник V» был разработан российским НИЦЭМ имени Гамалеи и стал первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. Позднее российский Минздрав зарегистрировал еще один препарат — «ЭпиВакКорона», разработанный центром Роспотребнадзора «Вектор».