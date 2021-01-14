В России прокомментировали блокировку аккаунта «Спутника V» в Twitter

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн прокомментировал блокировку аккаунта российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Twitter. Его слова в четверг, 14 января, передает «Интерфакс».

По мнению депутата, случившееся является очередным примером цензуры в интернете и наглядно демонстрирует, что ни один пользователь в иностранных социальных сетях не может себя чувствовать уверенным в завтрашнем дне. «Будь у тебя хоть миллиард подписчиков — одна секунда, и твой аккаунт заблокирован», — заявил он.

Хинштейн добавил, что необходимо создавать российские аналоги иностранных сервисов для того, чтобы обезопасить своих граждан от интернет-цензуры. Этого уже удалось добиться в сфере поисковых систем, добавил он.

Ранее 14 января сообщалось, что Twitter заблокировал официальный аккаунт «Спутника V». Причины этого шага неизвестны. Через полчаса после блокировки учетная запись была восстановлена.