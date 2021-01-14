Спикер Госдумы Володин сделал прививку от коронавируса

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что сделал прививку от коронавируса. Об этом он заявил в эфире телеканала Россия 24, передает РИА Новости.

По его словам, он перенес вакцинацию легко. «У меня не было никаких сопутствующих ощущений, которые бы, допустим, как-то меня разочаровали», — сказал он.

Володин объяснил, что работа в Госдуме обязывает сделать прививку, так как депутаты должны общаться между собой и контактировать с избирателями.

13 января президент России Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию граждан со следующей недели. Как позднее заявила вице-премьер Татьяна Голикова, она стартует 18 января.

Вакцинация от коронавируса в России началась 5 декабря 2020 года, первыми препарат получили врачи и учителя. Прививку делают в основном «Спутником V» — первой в мире зарегистрированной вакциной.