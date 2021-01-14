Путин назвал непредсказуемой ситуацию с новыми штаммами коронавируса

Президент России Владимир Путин назвал непредсказуемым развитие ситуации с новыми штаммами коронавируса. Об этом он заявил во время встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым, которая прошла по видеосвязи, передает РИА Новости.

По словам президента, надо грамотно и тонко управлять коечным фондом. «Нужно (...) своевременно принимать решения так, чтобы не было перегрузки в одном месте и недозагрузки в другом», — заявил российский лидер.

Путин также призвал располагать койки ближе к местам жительства людей, а регионы призвал быть в контакте с коллегами.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что российские вакцины эффективны против нового штамма коронавируса. Она также анонсировала дату начала массовой вакцинации граждан — 18 января.

Заявление Голиковой прозвучало после поручения Путина начать массовую вакцинацию со следующей недели. Прививочная кампания стартовала в России 5 декабря, первыми препарат получили граждане из групп риска: медики и учителя. Прививку делают российским препаратом «Спутник V», который стал первой в мире зарегистрированной вакциной.