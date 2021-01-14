Мишустин заявил о переломном моменте в коронавирусном кризисе

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что наступает переломный момент коронавирусного кризиса, дальше ситуация будет улучшаться. Его цитирует РИА Новости в четверг, 14 января.

«Уверен, что дальше ситуация будет постепенно улучшаться. Началась масштабная вакцинация, которая должна создать полноценную защиту от этой болезни», — сказал он.

По словам премьера, после формирования общего иммунитета ситуация в экономике также начнет улучшаться.

Накануне президент Владимир Путин объявил о начале массовой вакцинации против COVID–19 всех россиян. Он также отметил эффективность российской вакцины «Спутник V», которая стала первой в мире зарегистрированной вакциной на основе платформы вектора аденовируса человека.

За последние сутки в России выявлено 24 763 факта заражения коронавирусом в 85 регионах. Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве (5893), Петербурге (3041), Подмосковье (1263).