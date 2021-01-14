Россия
 
Последние новости
Байдену захотели объявить импичмент в первый день президентства
Обвиненный в секс-каннибализме Арми Хаммер отказался сниматься в фильме с Лопес
Россиянка отдохнула в Турции за 13 тысяч рублей и поделилась впечатлениями
Лукашенко простился с бывшим соперником патриарха Кирилла
ФСБ и МВД помешали школьницам совершить групповой суицид в Петербурге
Российские власти перечислили приоритеты на год
Россия построит базу оружия «Судного дня»
Плющенко приготовился к бою без правил с хореографом группы Тутберидзе
Мужчина выдавил прыщ на подбородке и очутился в реанимации
Новости партнеров
Прослушать новость

Мишустин заявил о переломном моменте в коронавирусном кризисе

Перейти в «Мою Ленту»
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что наступает переломный момент коронавирусного кризиса, дальше ситуация будет улучшаться. Его цитирует РИА Новости в четверг, 14 января.

«Уверен, что дальше ситуация будет постепенно улучшаться. Началась масштабная вакцинация, которая должна создать полноценную защиту от этой болезни», — сказал он.

По словам премьера, после формирования общего иммунитета ситуация в экономике также начнет улучшаться.

Накануне президент Владимир Путин объявил о начале массовой вакцинации против COVID–19 всех россиян. Он также отметил эффективность российской вакцины «Спутник V», которая стала первой в мире зарегистрированной вакциной на основе платформы вектора аденовируса человека.

За последние сутки в России выявлено 24 763 факта заражения коронавирусом в 85 регионах. Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве (5893), Петербурге (3041), Подмосковье (1263).

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Собянин отменил удаленку для московских школьников
Объявлена дата начала массовой вакцинации от коронавируса в России
Собянин объявил о вакцинации новых групп населения от коронавируса