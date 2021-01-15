Номинировавший Трампа на Нобелевскую премию рассказал о цензуре «Большого брата»

Депутат от норвежской «Партии прогресса» Кристиан Тибринг-Гедде, номинировавший американского президента Дональда Трампа на Нобелевскую премию в сентябре 2020-го, прокомментировал блокировку политика в соцсетях. Его заявление опубликовано в Facebook.

По его мнению, удаление аккаунтов Трампа — это неразумное решение. Одна из причин — опасные последствия ограничений свободы слова, считает Тибринг-Гедде. В этой связи он назвал соцсети полицией общественного мнения, а их действия — цензурой «Большого брата».

«Они арестовывают предполагаемого вора не только по обвинению в краже, но и в ожидании следующей потенциальной кражи, потому что вероятность рецидива высока. Даже не пытайтесь: Большой брат не только видит вас, но и читает ваши мысли», — написал депутат.

В январе американские IT-гиганты заблокировали все аккаунты Трампа в социальных сетях. Кроме того, в Америке отключили популярную среди сторонников политика соцсеть Parler: накануне блокировки там начали появляться призывы переходить в Telegram. Блокировки каналов коммуникации, используемых сторонниками Трампа, начались после митинга и штурма Капитолия 6 января.