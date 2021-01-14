МИД России сравнил блокировку аккаунтов Трампа с ядерным взрывом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила блокировку аккаунтов президента США Дональда Трампа в соцсетях с ядерным взрывом в киберсреде. Ее цитирует РИА Новости.

«Для [блокировки американским платформам] не понадобилось ни решение суда, ни мнение хоть какой-то профильной структуры по этике. Просто взяли и отключили многомиллионные официальные аккаунты от аудитории. Такого нападения на западные ценности не выдержали даже самые преданные партнеры США», — заявила дипломат.

Она напомнила, что даже «не питающие к Трампу нежных чувств» политики, например канцлер Германии Ангела Меркель, выразили беспокойство относительно блокировок. Захарова считает, что такие действия схожи с ядерным взрывом в киберсреде: страшны не разрушения, а последствия. Представитель МИД также подчеркнула, что США следует не вмешиваться в дела России, критикуя ее, а разбираться с внутренними проблемами.

В январе американские IT-гиганты заблокировали все аккаунты Трампа в социальных сетях. Кроме того, в Америке отключили популярную среди сторонников политика соцсеть Parler: накануне блокировки там начали появляться призывы переходить в Telegram. Блокировки каналов коммуникации, используемых сторонниками Трампа, начались после митинга и штурма Капитолия 6 января.