Медведев назвал блокировку Трампа в соцсетях цифровым тоталитаризмом

Блокировка аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа в социальных сетях свидетельствует о том, что крупные технологические корпорации начали подменять собой государственные институты, навязывая свою позицию большому числу людей и лишая их возможности выбора. Об этом написал зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в своей статье «Америка 2.0. После выборов», опубликованной агентством ТАСС.

«Что это, если не призрак цифрового тоталитаризма, который постепенно заполняет собой общество. Лишает его (а потенциально — весь мир) возможности объективно ориентироваться в происходящем», — заявил Медведев.

Он добавил, что 75 миллионов американских избирателей, отдавших свои голоса за Трампа, а также сотни миллионов его подписчиков в социальных сетях остались за бортом «выбора» корпораций.

«Возникает вопрос, кто эти высшие судьи, решившие, что могут по своей воле, по одним только им ведомым правилам, а по сути — из-за своих политических пристрастий лишить возможности президента страны общаться с многомиллионной аудиторией?» — написал политик.

7 января основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что Трампа оставят без его аккаунта в соцсети до конца президентского срока. 9 января Twitter бессрочно заблокировал аккаунт главы государства из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию». Кроме того, руководство сервиса микроблогов пообещало заблокировать аккаунт любого пользователя, предоставившего слово президенту США.

Формальным поводом для блокировок соцсетей Трампа стали беспорядки, которые произошли 6 января. Протестующие сторонники действующего президента, несогласные с официальными итогами выборов, ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенаторам и конгрессменам пришлось прервать заседание, на котором планировалось утвердить итоги голосования коллегии выборщиков. В ходе протеста погибли пять человек.