В Белом доме отказались ностальгировать по твитам Трампа

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в администрации отказалась ностальгировать по твитам бывшего главы государства Дональда Трампа. Ее слова передает РИА Новости.

«Не могу сказать, что мы скучаем по нему в Twitter», — сказала она.

В ответ на вопрос, поддерживает ли нынешний президент США Джо Байден бессрочную блокировку аккаунта Трампа, она отметила, что Twitter принимал решение самостоятельно. При этом американский глава не раз указывал на необходимость сократить в социальных сетях количество «полных ненависти высказываний», добавила Псаки.

9 января Twitter бессрочно заблокировал аккаунт Дональда Трампа, который на тот момент занимал пост президента США. Страница была заморожена на постоянной основе из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию». Кроме того, руководство соцсети пообещало заблокировать аккаунт любого пользователя, который предоставит Трампу слово.