В США назвали преимущества российской вакцины «Спутник V»

Специалисты трех американских университетов рассказали о преимуществах российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом пишет ТАСС.

В частности, инфекционист медицинского центра при Стэнфордском университете Дин Уинслоу отметил, что российская ДНК-вакцина не требует хранения и транспортировки при сверхнизких температурах, как остальные РНК-препараты. Он также указал, что ее эффективность оказалась сопоставима с западными препаратами от Pfizer и Moderna, и предложил провести четвертую фазу испытаний, сравнив эффективность «Спутник V» с имеющимися двумя РНК-вакцинами.

Руководитель отделения инфекционных заболеваний при медицинском факультете Гарвадского университета (штат Массачусетс) Дэниел Курицкис также обратил внимание на то, что российский препарат «может храниться в обычном холодильнике». «Это большое преимущество, поскольку позволяет доставить вакцину в те страны, где гораздо меньше возможностей обеспечить хранение при сверхнизкой температуре. Это означает, что в некоторых странах ее значительно проще применять», — подчеркнул он. Также Курицкис отметил «эффективность и безопасность» российского препарата.

Инфекционист из Университета штата Джорджия в Огасте Роджер Макартур назвал российскую разработку «очень многообещающей». «Очень интересная технология, которая позволяет обеспечить уровень защиты выше, чем дают вакцины AstraZeneca и Johnson & Johnson», — резюмировал он.

2 февраля в медицинском журнале Lancet появились данные о том, что результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины «Спутник V» продемонстрировали 91,6-процентную эффективность против коронавируса. В тестировании вакцины приняли участие 19 866 человек.

Ранее журналист Жак Шустер (Jacques Schuster) в колонке для немецкой газеты Die Welt заметил, что Россия смогла удивить западные страны созданием вакцины против коронавируса «Спутник V». Журналист подчеркнул, что эффективность вакцины, а также соглашения о ее использовании за рубежом придали России престиж, который будет использоваться и в политическом плане.

«Спутник V» — первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, она создана на основе аденовируса, в который встроен ген коронавируса. При попадании в клетки он образует в них белки — они вызывают иммунитет и способствуют развитию антител.