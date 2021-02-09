МИД России прокомментировал отказ Киева от «Спутника V»

Отказываясь от российской вакцины против коронавируса, Украина пытается угодить своим кураторам и пренебрегает здоровьем собственных граждан. Так решение Киева прокомментировал замглавы МИД России Андрей Руденко, его слова приводит РИА Новости.

Руденко отметил, что украинское правительство не демонстрирует желания получить российскую вакцину, в то время как официальные лица страны называют препарат «гибридным оружием против Украины». «По всей видимости, политическая конъюнктура и стремление угодить своим западным кураторам для действующей украинской власти важнее жизней и здоровья собственных граждан», — подчеркнул дипломат.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не стал закупать «Спутник V» из-за отсутствия доказательств эффективности препарата. Он добавил, что граждане Украины — «это точно не кролики». В Кремле заявили, что позиция руководства Украины — это позиция абсолютного меньшинства. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, «абсолютно немалое» количество украинских жителей хотели бы привиться российской вакциной.

Препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Вакцина уже зарегистрирована в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Пакистане, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (составная часть Боснии и Герцеговины), Ливане и Мьянме.