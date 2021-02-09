Кремль прокомментировал отказ Зеленского от «Спутника V»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отказ президента Украины Владимира Зеленского от российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 9 февраля.

«Позиция руководства Украины, основанная на недоверии к надежности российской вакцины, — это, наверное, позиция абсолютного меньшинства», — сказал он.

По мнению Пескова, «абсолютно немалое» количество украинских жителей хотели бы привиться российской вакциной. «Что касается того, что Зеленский не хочет закупать вакцину, то, что называется, другим больше достанется», — добавил он.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что Киев не стал закупать «Спутник V» из-за отсутствия доказательств эффективности препарата. Он добавил, что граждане Украины — «это точно не кролики».

В Совете Федерации считают, что своим решением президент Украины пытается оправдать свое бездействие в плане организации вакцинирования населения.

Препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной против COVID-19 на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Применение «Спутника V» на своей территории одобрили уже 12 стран. В РФ прививочная кампания стартовала с 5 декабря 2020 года.