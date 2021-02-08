В Совфеде отреагировали на отказ Зеленского от «Спутника V»

Критикой российской вакцины президент Украины Владимир Зеленский пытается оправдать свое бездействие в плане организации вакцинирования населения. Так на отказ Зеленского от «Спутника V» отреагировал член Совета Федерации Сергей Цеков. Его комментарий публикует РИА Новости.

«Вранье становится очень важной чертой нынешнего президента Украины, русофобия нарастает», — сказал сенатор.

По его словам, украинская власть считает плохим все, что делает Россия, в том числе в медицинской сфере. Цеков отметил, что весь мир признал эффективность российской вакцины.

Ранее в понедельник Владимир Зеленский заявил, что Киев отказался закупать «Спутник V» из-за отсутствия доказательств ее эффективности. По его словам, никакого подтверждения эффективности данного препарата не существует. Он добавил, что граждане Украины — «это точно не кролики».

Препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Применение «Спутника V» на своей территории одобрили уже 12 стран: Белоруссия, Аргентина, Боливия, Сербия, Алжир, Палестина, Венесуэла, Парагвай, Туркмения, ОАЭ, Венгрия и Пакистан. Российские граждане прививаются разработкой российских ученых с 5 декабря 2020 года.