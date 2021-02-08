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Путин заявил о лидерстве России в создании вакцин от коронавируса

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Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Россия занимает лидирующие позиции в мире в создании вакцин от коронавируса, это крупный научный успех, заявил президент Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 8 февраля.

Он подчеркнул, что Россия — единственная страна, у которой уже есть три вакцины собственной разработки. «Без всякого сомнения, это крупный научный успех», — сказал глава государства на заседании Совета по науке и образованию.

В России к настоящему моменту зарегистрированы две вакцины против COVID-19. Первым регистрацию прошел двухкомпонентный препарат под названием «Спутник V», разработанный центром имени Гамалеи. Второй на рынок вышла вакцина «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Применение «Спутника V» на своей территории одобрили уже 12 стран: Белоруссия, Аргентина, Боливия, Сербия, Алжир, Палестина, Венесуэла, Парагвай, Туркмения, ОАЭ, Венгрия и Пакистан. В России вакцинация «Спутником V» продолжается с начала декабря 2020 года.

Выход третий вакцины «КовиВак» в гражданский оборот ожидается в феврале.

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