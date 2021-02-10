ЕС обеспечит Украину вакцинами Pfizer и AstraZeneca

Евросоюз обеспечит Украину 117 тысячами доз вакцины Pfizer и от 2,2 до 3,7 миллиона доз вакцины AstaZeneca в первой половине 2021 года. Об этом сообщил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Вальдис Домбровскис в трансляции на официальном сайте исполнительного органа ЕС.

«В дополнение к этому Еврокомиссия окажет поддержку Польше в перепродаже доз AstraZeneca Украине. По соглашениям ЕС, это возможно сделать без прибыли», — рассказал Домбровскис.

Он понадеялся на начало массовой вакцинации на Украине в течение ближайшего месяца и выразил беспокойство по поводу «влияния российской дезинформации о процессе вакцинации на Украине». Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что ЕС готов помогать украинцам в борьбе с дезинформацией и скептическим отношением к вакцинам у населения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев отказался закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» из-за отсутствия доказательств ее эффективности

2 февраля в медицинском журнале Lancet появились данные о том, что результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины «Спутник V» продемонстрировали 91,6-процентную эффективность против коронавируса. Позже издание Bloomberg назвало препарат крупнейшим научным прорывом со времен СССР.