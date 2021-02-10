Украина обвинила Россию в наращивании влияния с помощью вакцины «Спутник V»

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обвинил Россию в том, что она «навязывает» свою вакцину от коронавируса «Спутник V» для усиления влияния в странах Восточной Европы. Об этом он рассказал в интервью изданию Politico.

«Важно признать, что Российская Федерация фактически пытается навязать свою собственную вакцину отечественного производства, особенно в качестве инструмента воздействия на некоторые из тех регионов, которые в настоящее время не контролируются украинским правительством», — считает Шмыгаль.

Он добавил, что это происходит не только на Украине, но и в других восточноевропейских странах.

«Чтобы противодействовать этой политической пропаганде, нам было бы важно получить очень сильный сигнал о том, что мы получаем поддержку от Европейского союза в плане вакцинации, и лучшим и самым сильным сигналом, вероятно, было бы, если мы начали бы получать вакцины от отдельных государств-членов ЕС», — выразил уверенность премьер-министр.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не станет закупать «Спутник V» из-за отсутствия доказательств эффективности препарата. Он добавил, что граждане Украины — «это точно не кролики». В Кремле заявили, что позиция властей Украины — это позиция абсолютного меньшинства. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, «абсолютно немалое» количество украинских жителей хотели бы привиться российской вакциной.

Препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Вакцина уже зарегистрирована в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Пакистане, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (составная часть Боснии и Герцеговины), Ливане и Мьянме.