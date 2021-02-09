На Украине недоверие к китайской вакцине объяснили менталитетом

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов объяснил недоверие к китайской вакцине против коронавируса от компании Sinovac Biotech «украинским менталитетом». Об этом он рассказал в интервью порталу «Гордон».

Он упрекнул граждан в предвзятости по отношению к китайскому производству, при это отметив, что «украинцы спокойно стоят в очередях за смартфонами iPhone, которые производятся в Китае».

Министр добавил, что Sinovac Biotech является одним из крупнейших в мире производителей препарата от коронавируса, а ее акции торгуются на американских биржах. «Украинская ментальность такова: все китайское плохое априори», — заключил Степанов.

Ранее стало известно, что только шесть процентов жителей Украины верят в безопасность китайской вакцины от коронавируса, которой власти страны планируют прививать граждан с весны 2021 года. При этом каждый десятый украинец считает, что с помощью вакцины от коронавируса международные компании будут вживлять в тела людей чипы.

Украинская группа фармакологических компаний «Лекхим» заключила соглашение с Sinovac Biotech на поставку в страну вакцины от коронавируса 11 января. Позже стало известно, что эффективность китайского препарата является одной из самых низких по сравнению с конкурентными аналогами — менее 60 процентов. В связи с этим Украина выступила с заявлением, что готова отказаться от поставок вещества, если этот порог не будет повышен хотя бы до 70 процентов.