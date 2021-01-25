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Названа доля верящих в безопасность вакцины от коронавируса украинцев

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Фото: Sergey Pivovarov / Reuters

Только шесть процентов жителей Украины верят в безопасность китайской вакцины от коронавируса, которой власти страны планируют прививать граждан с весны 2021 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел Харьковский институт социальных исследований (ХИСИ).

Так, в разговоре с социологами пандемию коронавируса назвали реальной угрозой 86 процентов украинцев. Тем не менее лишь 53,9 процента опрошенных считают, что массовая вакцинация поможет победить заболевание. В свою очередь, сделать себе прививку от COVID-19 готовы только 39,4 процента граждан, принципиально отказались от иммунизации 47,3 процента жителей республики.

Отмечается, что каждый десятый украинец верит, что с помощью вакцины от коронавируса международные компании будут вживлять в тела людей чипы, при этом более 16 процентов опрошенных считают прививку средством обогащения олигархов.

Социологи подчеркивают, что о существовании какого-либо препарата от COVID-19 вообще не слышали более семи процентов граждан Украины, а более 18 процентов не доверяют ни одной его стране-производителю. Наибольшей популярность в республике пользуется американская вакцина от коронавируса Pfizer, ею готовы привиться 28 процентов опрошенных, российской «Спутник V» — только 12,2 процента.

Ранее власти Украины заключили соглашение с компанией Sinovac Biotech на поставку китайской вакцины от коронавируса. Препарат должен поступить в страну в апреле-мае, а с 2022 года производиться на территории Харькова. Позже власти республики выступили с заявлением, что готовы отказаться от поставок вещества, так как его эффективность оказалась ниже 60 процентов. В договоре этот показатель был указан на уровне 70 процентов.

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