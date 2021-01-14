Грузия отказалась закупать китайскую вакцину от коронавируса

Власти Грузии отказались от идеи закупать китайскую вакцину от коронавируса от компании Sinovac Biotech. Об этом сообщает «Первый канал Грузии» со ссылкой на министра здравоохранения страны Екатерину Тикарадзе.

По ее словам, к настоящему времени у препарата из КНР не хватает необходимых показателей надежности и клинической эффективности. «Минздрав на данном этапе категорически не рассматривает внедрение китайской вакцины», — подчеркнула министр. Она отметила, что руководство республики ведет переговоры о поставках вакцин Pfizer и Astrazeneca. Точные сроки начала поставок Тикарадзе не назвала.

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Ранее соглашение на поставку китайской вакцины от коронавируса заключила Украина. Препарат должен поступить в страну в апреле-мае, а с 2022 года производиться на территории Харькова. Позже власти республики выступили с заявлением, что готовы отказаться от поставок, так как его эффективность оказалась ниже 60 процентов. В договоре этот показатель был указан на уровне 70 процентов.

В декабре Минздрав Грузии раскрыл условие закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V»: вопрос рассмотрят, если препарат одобрит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).