Власти Грузии заявили о скором получении вакцины Pfizer

Власти Грузии заявили о скором получении вакцины от коронавируса Pfizer. Об этом во вторник, 12 января, сообщает «Sputnik Грузия».

«Мы активно сотрудничаем с платформой COVAX, и у нас есть определенный прогресс в направлении того, чтобы в ближайшем будущем в Грузии для населения стала доступна вакцина Pfizer», — заявила глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.

В ведомстве добавили, что через COVAX власти заказали вакцину для 20 процентов населения страны, то есть для 700 тысяч человек.

Препарат BNT162b2 от американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech стал первой вакциной от COVID-19, одобренной Евросоюзом.

В декабре Минздрав Грузии раскрыл условие закупки российской вакцины от коронавируса: вопрос рассмотрят, если препарат одобрит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

COVAX — проект, созданный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям.

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