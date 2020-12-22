Грузия раскрыла условие закупки российской вакцины от COVID-19

В Минздраве Грузии раскрыли условие закупки российской вакцины от COVID-19. В ведомстве допустили возможность рассмотрения вопроса, если вакцина будет одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местное телевидение.

«Если она будет признана ВОЗ, то почему бы и нет, но насколько я знаю, пока об этом речи не идет. Если будет признана, возникает вопрос, почему нет», — заявил заместитель главы Национального центра по контролю за заболеваниями Минздрава Грузии Паата Имнадзе.

Так он прокомментировал вопрос о том, возможно ли начало обсуждения вопроса приобретения российской вакцины.

Однако исполняющая обязанности министра здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе ранее заявила, что вопрос закупок российской вакцины на данном этапе не рассматривается. Она добавила, что не только Грузия, но и другие страны могут стать пользователями российской вакцины, если она «будет признана миром».

По ее словам, сейчас Грузия имеет возможность получить через платформу COVAX вакцины трех типов. Тикарадзе предположила, что в Грузии вакцина появится в начале весны 2021 года.

Ранее власти Белоруссии определились со сроками начала производства российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Израиль планирует купить у России полтора миллиона доз вакцины «Спутник V». Также российскую вакцину собралась приобрести Малайзия.

О регистрации «Спутник V» президент Владимир Путин объявил 11 августа. Разработка центра Гамалеи стала первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19. На данный момент в России также зарегистрирована вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Кроме того, в разработке находится третий препарат, над ним работает центр имени Чумакова.

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