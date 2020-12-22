Белоруссия определилась с производством российской вакцины от коронавируса

Власти Белоруссии определились со сроками начала производства российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил БЕЛТЕ руководитель холдинга «Белфармпром» Сергей Казакевич.

По его словам, в данный момент идет работа по локализации производства. Оно будет идти на двух площадках предприятия «Белмедпрепараты» в Минске и еще на одной, расположенной на заводе «БелВитунифарм» в Витебской области. Производственные линии запустят по очереди, начиная со второго квартала 2021 года. Вакцинация в стране начнется раньше.

Какой из трех российских препаратов будет производиться в Белоруссии, пока точно не известно, скорее всего, это будет первая разработанная вакцина «Спутник V».

Ранее президент Александр Лукашенко заявил, что всем гражданам страны гарантируется свободный доступ к антикоронавирусной вакцине. Он подчеркнул, что Белоруссия будет заниматься разработкой собственного препарата параллельно с производством иностранных.

Вакцинация от коронавируса в Белоруссии начнется уже в январе 2021 года. Минздрав закупил в России 100 тысяч доз препарата «Спутник V», он будет распространяться среди граждан бесплатно. По данным на вторник, 22 декабря, в Белоруссии на лечении находятся 175 416 пациентов с COVID-2019.

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