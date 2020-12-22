Лукашенко пообещал белорусам свободный доступ к вакцине от коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал обеспечить свободный доступ к вакцине от коронавируса для всех граждан страны, передает БЕЛТА.

По его словам, республика будет заниматься, как разработкой собственного препарата от инфекции, так и локализовывать производство иностранных вакцин. Он добавил, что у белорусской академии наук уже есть необходимый инструментарий для создания собственной технологии для борьбы с инфекцией. «Выйдем ли мы на производство вакцины в разумные сроки или нет, хочу, чтобы общество знало: страна будет обеспечена вакциной», — подчеркнул Лукашенко.

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Он отметил, что в первую очередь вакцину от коронавируса в Белоруссии получат наиболее уязвимые слои населения: пенсионеры, медики, педагоги и сотрудники сферы торговли. Президент пообещал найти необходимые средства для кампании по иммунизации, несмотря на любые проблемы.

Власти Белоруссии планируют начать массовую вакцинацию от коронавируса в январе. Минск уже закупил у Москвы 100 тысяч доз российского препарата «Спутник V». Он уже получил официальное удостоверение в стране и также будет распространяться бесплатно. По последним данным, коронавирусом в Белоруссии заразились 175 416 человек.