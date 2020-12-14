Белоруссия захотела запустить производство своей вакцины от коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика в будущем запустит производство собственной вакцины от коронавируса, если белорусские ученые сумеют создать эффективный препарат. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

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По его словам, пока государство планирует закупать российскую вакцину, но в будущем может начать разработку своего препарата. «Если наработки наших ученых окажутся серьезными, будем заниматься собственной вакциной», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что сейчас Россия готова предоставить Белоруссии все необходимое для налаживания выпуска вакцины «Спутник V». Однако, если инфекция останется с человечеством навсегда, Минску придется заняться созданием своих средств для борьбы с ней, добавил президент.

По последним данным, коронавирусом в Белоруссии заразились 160 295 человек, скончались 1 263 пациента. Власти страны на фоне пандемии закрыли сухопутные границы, однако не стали вводить жесткие карантинные ограничения.