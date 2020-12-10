Белоруссия ограничит выезд из страны из-за коронавируса

Власти Белоруссии объявили о том, что через 10 дней выезд граждан из страны будет ограничен. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно постановлению правительства, Белоруссия закроет наземные пункты пропуска через границу, в том числе автодорожные, железнодорожные и речные. Мера также коснется иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание на территории страны.

Отмечается, что пересечение границы через наземный пункт может быть разрешено только в исключительных случаях, связанных с чрезвычайными обстоятельствами, а также в целях обеспечения национальных интересов Белоруссии. Разрешение на выезд выдает председатель государственного пограничного комитета.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал непростой ситуацию с коронавирусом в стране. При этом он подчеркнул, что ситуация с распространением заболевания находится под контролем.

В стране не вводились жесткие карантинные ограничения. Лукашенко объяснял это экономическими причинами.

По последним данным, в Белоруссии зафиксировано более 152,4 тысячи случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране скончались 1230 человек.